Casa di Riposo “Don Carlo Pistilli”, via libera ai lavori di messa in sicurezza

La Giunta comunale, riunitasi nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 luglio, ha approvato la delibera per garantire l’immediata esecuzione degli interventi di pronto intervento per la messa in sicurezza dell’edificio ospitante la Casa di Riposo “Don Carlo Pistilli” di via delle Frasche n. 38, resisi necessari a causa dell’avvenuto distacco di una parte del rivestimento di mattoncini in laterizio a faccia vista.

“Si è resa necessaria la messa in sicurezza del fabbricato comunale di via delle Frasche a salvaguardia della pubblica incolumità, sia di operatori e fruitori della struttura e sia dei numerosi visitatori che frequentano la stessa Casa di Riposo. – ha dichiarato il sindaco Gravina – Durante il fine settimana dal 17 al 19 luglio scorso si è verificato un ulteriore distacco di mattoncini la cui caduta, per coincidenze fortunate, non ha causato danni alle persone che frequentano a vario titolo l’immobile, ma era evidente sin da subito la necessità di intervenire garantendo le coperture economiche adeguate per i lavori urgenti e non rinviabili.

Del resto – ha aggiunto il sindaco – la chiusura temporanea della struttura è improponibile in quanto risultano presenti all’interno della stessa numerosi ospiti in età avanzata e in gran parte non autosufficienti. I lavori devono necessariamente avere avvio immediato considerato il visibile peggioramento dello stato di conservazione dell’ulteriore rivestimento di mattoncini in laterizio a faccia vista, accertato durante il sopralluogo effettuato sul posto lo scorso 20 luglio.La spesa complessiva per l’esecuzione degli interventi necessari è stata stimata in euro 48.600,00, comprensivi di IVA (22%), per effetto dell’urgenza detto importo verrà comunque garantito mediante variazione di Bilancio, attualmente in fase di predisposizione da parte della Ragioneria comunale, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale.”