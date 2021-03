Casa di cura Villa Maria: “Noi struttura per pazienti no Covid”

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviata dalla struttura Villa Maria. “ln riferimento alla notizia riportata on-line su alcuni organi di informazione, circa il “trasferimento da malattie infettive a Villa Maria di un paziente COVID-19”, la struttura intende precisare che il paziente trasferito dal reparto di malattie infettive di Campobasso alla Clinica Villa Maria si era già negativizzato dall’infezione del SarsCov-2 ma che necessitava ancora di cure ospedaliere per altre patologie e pertanto ha lasciato il Cardarelli per essere trasferito presso la nostra struttura, come correttamente riportato sul web da altri organi di informazione.

Si precisa che la Casa di Cura Villa Maria non è stata identificata dalla struttura Commissariale e dalla ASREM come centro COVID-19, nemmeno per pazienti a bassa intensità di cura, ma fin dall’inizio della pandemia ha formalizzato alla Struttura Commissariale e alla ASREM la più ampia disponibilità ad accogliere pazienti no Covid, trasferiti per carenza di posti letto da altri nosocomi regionali.

Infatti ulteriori pazienti No Covid, per carenza di posti letto, sono stati già in precedenza trasferiti dal pronto soccorso del presidio Ospedaliero Cardarelli e curati presso la nostra struttura”.