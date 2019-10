Casa dello Studente, nessuno passa a ritirare l’immondizia

La denuncia del personale della mensa: «Non sappiamo più dove buttarla e poi gli animali ne fanno scempio»

CAMPOBASSO. Nonostante i cassonetti della raccolta differenziata siano stati posizionati regolarmente in via Gazzani a Campobasso e riservati alla Casa dello Studente, la struttura che fa parte dell’Università degli Studi del Molise, il personale della mensa si è ritrovato i cumuli dei sacchi dell’immondizia accatastati lì accanto. «Non passano mai a ritirarla – hanno denunciato dall’ateneo con tanto di documentazione fotografica inviata al nostro giornale – e noi non sappiamo più dove buttarla. Ne consegue che i cani e i gatti, attirati dalla possibilità di trovare del cibo, fanno scempio di quei sacchi generando uno spettacolo davvero poco edificante». Una situazione che, evidentemente, non può certo rimanere così com’è. Per cui, i soggetti competenti ne prendano atto e pongano rimedio.