“All’interno dei sistemi che vogliono le donne e le soggettività non binarie sottomessə, silenziosə, invisibili, bersaglə elettə di violenza, si sviluppano pratiche di lotta e resistenza che originano dal se’ e fluiscono nella relazione formando corpə politicə. Un corpə allo Stato liquido, generativo di libertà, vita e poesia. È il 25 novembre di quelle voci e di quei corpə che Sentiremo insieme nei video delle rivolte, nelle poesie di Paola di Toro e dei ragazzi Sotto lo stesso cielo”. E’ l’appuntamento che si terrà alla Casa del Popolo di Campobasso in via Gioberti. L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione ViVa Onlus, Stesso Cielo SAI MSNA Campobasso e Actionaid Molise.