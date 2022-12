Casa degli Angeli a Campobasso, il Pd: “Altro tassello importante con la bottega di Antonietta”

“Oggi si è aggiunto un altro tassello importante alla straordinaria realtà della “Casa degli Angeli”: la bottega di Antonietta”. È quanto scrive in una nota il Pd di Campobasso a firma del capogruppo in Consiglio comunale, Giose Trivisonno, delle consigliere Alessandra Salvatore e Bibiana Chierchia e il rappresentante della Sinistra Campobasso, Antonio Battista.

“Quando nacque, nonostante lo scetticismo di alcuni, avevamo in mente una realtà di accoglienza, condivisione e accompagnamento di persone e famiglie in difficoltà. E quella realtà si è concretizzata. All’epoca – proseguono – non avevamo risorse per consentire che si tramutasse in realtà anche l’emporio solidale. Oggi, grazie all’impegno della Caritas, di Don Franco d’Onofrio e delle straordinarie persone – compresa la indimenticabile ed indimenticata Antonietta Mazzocca, cui è intitolato l’Emporio -, che animano da tempo quel luogo, e grazie alla volontà della amministrazione Gravina – concludono – di proseguire sul cammino tracciato e di investirci risorse, la realtà è più bella di quanto si potesse immaginare”.