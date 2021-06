Casa circondariale, martedì 29 giugno si celebra la fondazione del Corpo della Polizia penitenziaria

Martedì 29 giugno si terrà, presso la Casa Circondariale di Campobasso, la celebrazione regionale per il 204° Annuale della Fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria. Durante la cerimonia sarà data lettura dei messaggi istituzionali inviati dal Capo dello Stato, dal Ministro della Giustizia e dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in occasione dell’anniversario della fondazione del Corpo. Seguirà l’intervento del Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Campobasso, Dirigente Francesco Maiorano, concernente l’attività operativa svolta dal personale di Polizia Penitenziaria dei tre istituti molisani e i saluti del Direttore del capoluogo Dott.ssa Antonella De Paola. Al termine della cerimonia saranno consegnati attestati di benemerenza al personale che si è distinto nell’adempimento dei compiti istituzionali. Il Corpo di polizia penitenziaria, così come oggi è delineato, è stato istituito il 15 dicembre 1990, con la legge di riforma n. 395, tuttavia le origini storiche della risalgono al 1817, anno in cui il Regno Sardo promulgò le Regie Patenti, atto costitutivo dei custodi delle carceri, che approvarono il “Regolamento delle Famiglie di Giustizia”. Nel 1873, il Corpo fu organizzato militarmente ed assunse la denominazione di Corpo delle guardie carcerarie. La successiva denominazione di “Corpo degli Agenti di Custodia” fu stabilita con il Regio Decreto del 1890 e fu mantenuta per un secolo, fino a quando la legge di Riforma del 1990 ha istituito il Corpo di polizia penitenziaria.

La Riforma del 1990 ha fatto del Corpo di polizia penitenziaria una delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, riconoscendo alla Polizia Penitenziaria un ruolo fondamentale ed innovativo per un sistema penitenziario democratico e moderno. Infatti, il personale di Polizia penitenziaria è chiamato ad assolvere il mandato costituzionale previsto dall’art. 27 della Costituzione, secondo il quale contribuisce al raggiungimento dellafinalità rieducativa della pena e al contempo assicura l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.

La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese perché opera per la difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini.