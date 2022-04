Cartoline dell’Italia all’Eurovision, Termoli tra le città ‘promosse’ in eurovisione

Una vetrina unica per la città molisana, tra le città scelte per presentare l’Italia alla manifestazione in programma a Torino dal 10 al 14 maggio

Quante volte avete sentito lo scherzo del Molise che non esiste? Ecco quest’anno tutti avranno la prova definitiva che il Molise esiste eccome, perché la piccola regione adriatica sarà protagonista all’Eurovision Song Contest 2022. Sarà Termoli a rappresentare il territorio nell’evento canoro più atteso del 2022.

In che modo?

Il “Paese vecchio” e il Castello Svevo al centro delle riprese delle troupe Rai, che hanno realizzato un breve filmato da mandare in onda durante la gara come cartolina prima dell’esibizione di uno dei concorrenti, nel caso di Termoli si tratta del concorrente svizzero.

Il nostro Paese potrà infatti sfruttare la vetrina di Eurovision per presentarsi al mondo attraverso delle cartoline, un espediente che permetterà a tante località italiane di mettersi in mostra per qualche secondo nell’evento canoro più visto del mondo.

Cosa sono le cartoline e quando vanno in onda

Durante la trasmissione a ogni concorrente sarà abbinata una postcard, una video-cartolina di circa 40 secondi che la Rai manderà in onda per consentire il “cambio palco” tra un’esibizione e l’altra. In un’ottica di promozione turistico-culturale, le cartoline porteranno ai telespettatori di tutto il mondo le immagini di alcune tra le più celebri località italiane.

Fra queste in rappresentanza del Molise ci sarà Termoli

Eurovision Song Contest 2022: è iniziato il conto alla rovescia

Manca sempre meno all’inizio dell’Eurovision, in programma al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio 2022, quando i più popolari cantanti europei si sfideranno a colpi di musica in rappresentanza dei 40 Paesi in gara.

Il contest viene organizzato nel Paese che detiene lo scettro del vincitore, e quest’anno spetta a noi grazie alla vittoria dei Måneskin nell’edizione olandese del 2021 con il brano Zitti e Buoni. Si tratta della terza edizione dell’Eurovision a svolgersi in Italia, dopo le edizioni del 1965 e del 1991.

L’Italia quest’anno verrà rappresentata da Blanco e Mahmood con Brividi, canzone con cui hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022.