Cartolina da Termoli: mare cristallino e temperature miti

Aria di primavera sulla costa molisana nonostante qualche lieve velatura che offusca di tanto in tanto il sole. Dalla spiaggia del lungomare nord di Termoli le immagini di un mare cristallino. Temperamatite miti che si attestano attorno ai 16°C per la massima e di 10°C la minima. L’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato ancora per qualche giorno. Dalla prossima settimana si aprirà una fase di tempo instabile che avrà caratteristiche più invernali con un impulso di aria fredda di matrice artica marittima.