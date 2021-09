Cartelloni No vax in città: indignazione dell’ordine dei medici

«Il Presidente e il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Campobasso esprimono la più grande indignazione e la più ferma condanna per la diffusione di frasi false e deliranti apparse in questi giorni, in alcuni spazi pubblicitari del capoluogo, con riferimento al vaccino e alla vaccinazione anti-Covid. Le frasi contenute all’interno del messaggio risultano inaccettabili e oltraggiose, ma soprattutto estremamente pericolose in quanto, mistificando la realtà e lo stato dell’arte delle conoscenze scientifiche, insinuano nella pubblica opinione dubbi e sospetti inesatti e inesistenti. In qualità di organi sussidiari dello Stato è nostro preciso dovere, invece, sottolineare quanto tutto questo sia estremamente offensivo e irrispettoso nei confronti degli operatori sanitari, costantemente impegnati nella lotta contro il Covid, dei cittadini e soprattutto, di tutte le vittime del COVID-19. L’OMCEO di Campobasso, per tutte le ragioni descritte, agirà con tutti i mezzi possibili al fine di far rimuovere gli ignobili cartelloni e perseguire, in tutte le sedi, gli artefici di questa bruttissima ed esecrabile iniziativa».