Cartelli con scritta “Festa della Repubblica” il 25 Aprile, Campobasso finisce su “Striscia la Notizia”

L’errore, per usare un eufemismo, ha fatto il giro dei social e delle chat Whatsapp da ieri mattina, tra imbarazzi e ilarità. Ieri, sera, martedì 27 aprile, c’è stata anche una vetrina nazionale, dal momento che lo strafalcione è stato ripreso da “Striscia la Notizia”, all’interno della rubrica curata da Cristiano Militello.

A Campobasso, durante le celebrazioni per il 25 Aprile, cartelli con i divieti di sosta del giorno, riportavano la scritta “per Festa della Repubblica” che, però, cade il 2 giugno. Il 25 Aprile, come noto, è la “Festa della Liberazione”. Il web non perdona.