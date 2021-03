Cartelle esattoriali, interpellanza del M5S di Termoli

«In questi giorni – si legge in una nota a firma del M5S di Termoli – stanno pervenendo alle famiglie termolesi, cartelle esattoriali Ica-Creset per conguagli tassa sui rifiuti delle annualità 2014/2015. Da controlli effettuati, in alcuni casi le stesse risultano riportare errori grossolani riferiti a calcoli sulle rendite catastali e su indirizzi inesatti, in altri casi sono state recapitate a persone che già avevano provveduto al pagamento e che fortunatamente conservavano la ricevuta. In ogni caso, innumerevoli cittadini, in questo periodo di pandemia, si trovano a dover attivarsi per far valere un proprio diritto e a tutelarsi da eventuali azioni di recupero. Riteniamo un dovere per l’Ente comunale, fare chiarezza, per questo in data odierna abbiamo depositato interpellanza urgente da discutere nel prossimo consiglio comunale che dovrebbe svolgersi a breve, in cui chiediamo contezza al Sindaco e all’assessore competente dei fatti narrativi ed un loro immediato intervento per risolvere la questione e dare risposte certe ai cittadini».