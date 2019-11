«Carte di credito, non ci dicono come spendono i soldi dei molisani» (IL VIDEO)

Ennesima denuncia di Andrea Greco che aggiunge: «L’assurdo è che il controllato è anche il controllore»

«Ho presentato, per ben due volte, – ha commentato il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco – la richiesta di accesso agli atti per conoscere le spese effettuate dal presidente Toma, dagli assessori e dai vertici regionali con le carte di credito pagate dai molisani. E mi è stato negato.

Naturalmente non molliamo e continueremo a pretendere risposte in ogni sede. Per questo, martedì in consiglio regionale ho iscritto in aula un’interrogazione che raccoglie tutte le domande a cui non sono seguite risposte. I cittadini hanno il diritto di vigilare sull’operato della politica. Toma se ne faccia una ragione e riferisca in aula».

Andrea Greco ha anche denunciato in Aula, cosa che aveva già fatto in passato, che il controllato è anche il controllore. A verificare, infatti, la congruità delle spese effettuate con la carta di credito dei politici, sono i responsabili delle segreterie degli stessi.