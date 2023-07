Carta solidale in arrivo per 573 famiglie di Campobasso

Si tratta di una prepagata in cui è accreditato l’importo di 382, 50 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Saranno 573 le famiglie che, a Campobasso, beneficeranno della “Carta Solidale”, una prepagata nominativa che gli aventi diritto possono ritirare presso qualsiasi Ufficio Postale. Ai beneficiari viene accreditato l’importo di 382,50 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il Comune, dopo aver ricevuto dall’Inps il relativo elenco, ha informato gli interessati del riconoscimento dell’aiuto.

La Carta solidale consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità con cui, da allegato ministeriale, sono previsti: carne, pesce fresco, latte e derivati, uova, olio d’oliva e di semi, prodotti da forno, pasta, riso e altri cereali, farine, ortaggi freschi e lavorati, pomodori pelati e conserve di pomodori, legumi, semi e frutta secca, frutta fresca, alimenti per bambini e per la prima infanzia, lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acqua minerale, aceto di vino, caffè, te e camomilla.

Esclusi tutti i prodotti surgelati, gli alcolici, le bevande gassate e tutto ciò che non compare esplicitamente in elenco.

Gli esercizi commerciali che aderiscono al piano di contenimento dei costi dei beni alimentari applicheranno anche uno sconto speciale del 15% ai possessori delle carte, che sarà cumulabile alle promozioni regolarmente realizzate dai punti vendita.