“Carta dedicata a te” per gli acquisti di beni di prima necessità, pubblicato elenco beneficiari

“Carta dedicata a te” per gli acquisti di beni di prima necessità, il Comune di Campobasso pubblica l’elenco dei beneficiari. Dopo che l’Inps ha comunicato ufficialmente la lista dei beneficiari della carta solidale, il Comune di Campobasso ha provveduto alla pubblicazione degli aventi diritto sul sito dell’Ente www.comune.campobasso.it nella sezione Albo pretorio. Inoltre, sempre l’Amministrazione comunale, come da decreto interministeriale che disciplina la misura a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno, sta provvedendo alla trasmissione delle lettere per posta e indirizzate ai soli beneficiari, dove viene riportato il codice della carta solidale e le modalità di spesa per i beni di prima necessità. I cittadini, a loro volta, dovranno recarsi con detta lettera presso gli Uffici postali per il ritiro della tessera, utilizzabile entro e non oltre il 15 settembre 2023, caricata dell’importo di 382,50 euro, una tantum. Come da decreto, i beni alimentari di prima necessità acquistabili sono i seguenti: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco; latte e suoi derivati; uova; oli d’oliva e di semi; prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi; semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere; cioccolato; acque minerali; aceto di vino; caffè, tè, camomilla. Per ogni ulteriore informazione, si può contattare l’URP comunale allo 0874.405280, come anche agli sportelli comunali preposti, ai seguenti numeri: 0874.405598/862.