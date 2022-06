Carrozza del treno senza aria condizionata: il Roma-Campobasso diventa un forno

Metà treno al fresco, metà in forno. Così hanno viaggiato i passeggeri del Roma-Campobasso delle 14:30 che, già parcheggiato sul binario della stazione Termini con 34 gradi al sole, fino a Cassino era pieno all’inverosimile, e poi da Venafro, si è progressivamente svuotato, ma non è riuscito a garantire l’aria condizionata nelle carrozze di coda fino a Roccaravindola. “Il guaio – le parole di un passeggero che ha segnalato il disservizio alla nostra redazione – è che dove non c’è aria condizionata c’è un caldo da svenire e, su questo treno, non c’è nemmeno il servizio di ristorazione: non puoi neanche prendere una bottiglietta d’acqua”.

In pratica, fra chi era all’interno di quelle scatole di lamiera infuocata, si è rischiata una crisi di nervi generale con svenimenti e collassi dietro l’angolo. Poi, finalmente – e per fortuna in orario – l’arrivo a Roccaravindola dove ad attendere i passeggeri c’era l’autobus sostitutivo per Campobasso su cui l’aria condizionata funzionava regolarmente. Insomma, come ogni estate una storia che si ripete, con utenti che raccontano di viaggi insopportabili a bordo di carrozze dove sotto il sole, seduti sui sedili col ventaglio a portata di mano, si boccheggia.