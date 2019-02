Carresi, chiuso il tavolo in Prefettura, ora le commissioni comunali

REDAZIONE

Il Presidente della Regione, Donato Toma, ha avuto oggi una interlocuzione col Prefetto di Campobasso, Dott.ssa Maria Guia Federico. Quest’ultima ha ritenuto chiusa in maniera esaustiva la fase prefettizia con l’esame e la presentazione del progetto di sicurezza redatto dall’Architetto De Santis. Adesso è possibile per i Comuni convocare la Commissione per i pubblici spettacoli, cosa da fare immediatamente per anticipare i tempi.