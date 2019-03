Carresi, ecco le linee guida della Prefettura

REDAZIONE TERMOLI

Un ulteriore passo in avanti nella fase organizzativa delle tradizionali Carresi di Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone. Nella giornata di oggi sono state infatti diramate dalla Prefettura le “linee guida” per le edizioni 2019, quale esito delle riunioni in sede consultiva della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo tenutesi nei giorni 30 gennaio, 4 febbraio e 7 marzo, nel corso delle quali sono stati esaminati gli elaborati progettuali relativi alle Carresi in stretta sinergia con i tecnici che ne hanno curato la predisposizione. Nello specifico, nel corso delle riunioni del 30 gennaio e del 4 febbraio è stato esaminato il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti delle misure preventive della sicurezza”, elaborato per la Carrese San Martino in Pensilis dalla società Pro.Ma Project Management srl ed illustrate dalla architetto Michele De Santis. Inoltre, in data 7 marzo è stata esaminata la proposta progettuale per la Carrese di Portocannone, illustrata dall’ingegnere Gianmichele Rossi e dal signor Fedele Manes. In sintesi queste le problematiche emerse e le connesse possibili soluzioni suggerite: l’opportunità di una doppia recinzione nelle zone di arrivo delle gare – estese in modo prudenziale – distanziate almeno 1,20 m l’una dall’altra ed avente l’altezza di 2 m, per implementare la sicurezza in spazi che possono presentare elementi di criticità, soprattutto sotto il profilo delle incolumità delle persone a vario titolo presenti nelle aree considerate. Tale doppia recinzione sarebbe opportuno venisse collocata anche nelle aree di stazionamento del pubblico lungo i percorsi di gara. Particolare rilievo deve essere riservato anche ad una terza recinzione, cosiddetta a collo d’oca, che è auspicabile venga realizzata, specie nelle aree di arrivo, per il reindirizzamento degli animali in caso di accidentale fuoriuscita dal percorso. L’opportunità della previsione aggiuntiva, nelle zone individuate per la presenza di pubblico, di un congruo numero di operatori di sicurezza, nella misura non inferiore ad 1 unità ogni 250 persone presenti. L’opportunità di prevedere la presenza degli steward sull’intero tracciato ad una distanza non superiore a 25 metri l’una dall’altra. Questo personale di supporto allo svolgimento della manifestazione dovrà essere formato in modo idoneo con un congruo anticipo ed inquadrato in gruppi omogenei, ognuno coordinato da un referente. Tutti i referenti faranno poi capo al Responsabile Unico della Manifestazione, organo tecnico coordinatore degli aspetti di safety. È stata poi ravvisata la necessità di interdire l’accesso al percorso di gara con ampio anticipo rispetto all’inizio della corsa al fine di escludere la possibilità parte di ritardatari di raggiungere eventuale abitazioni dislocate lungo il tracciato. È stata inoltre ravvisata l’opportunità di individuare soluzioni alternative e /o migliorative atte a risolvere la questione relativa alla verga di spinta (il palo di legno alla cui estremità insiste una punta acuminata in metallo per indirizzare e spingere il carro), che può costituire in caso di caduta accidentale un potenziale pericolo per il pubblico e per i partecipanti alla corsa dei carri. E infine l’opportunità di individuare la figura del Responsabile Unico della Manifestazione, per il coordinamento complessivo dei servizi di safety ad eccezione ovviamente di quelle di ordine e sicurezza pubblica (Security). Questo il commento del Tutore delle Carresi, Pasquale Di Bello, sulle linee guida diramate dalla Prefettura: «È un passo da giganti in avanti per il quale voglio ringraziare il presidente Donato Toma per la determinazione con la quale ha affrontato un percorso irto di ostacoli. Ringrazio il Prefetto di Campobasso, l’assessore Vincenzo Cotugno, I Sindaci di tutti i comuni, l’Architetto Michele De Santis e tutti gli altri tecnici. Ringrazio i Carri, perché mentre noi andavamo avanti loro non si sono mai fermati. Ringrazio le istituzioni civili e religiose e, consentitemelo, tutta l’Unione Carresi, i soci e il Direttivo, che hanno sempre creduto e lottato per questo risultato.