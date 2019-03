Carresi 2019, è ufficiale: «Si corre». La Regione stanzia 378mila euro

REDAZIONE TERMOLI

Trecentosettantaottomila euro. Tanto ha stanziato la Regione Molise tramite delibera per le Carresi 2019. La notizia è stata resa nota da Pasquale Di Bello, portavoce dell’associazione Unione Carresi nata all’indomani dell’annullamento della corsa dell’anno scorso di San Martino in Pensilis. «Alle 20,20 del 18 marzo 2019 – scrive Di Bello in un post su Facebook – è finito l’incubo iniziato il pomeriggio del 30 aprile 2018. A quest’ora il presidente della Regione Molise, Donato Toma, mi ha comunicato l’approvazione della delibera che stanzia per le Carresi 378.000 euro per la messa in sicurezza dei percorsi. Una somma che nessuno avrebbe mai potuto impegnare sul piano locale. Quel giorno, il 30 aprile 2018, eravamo morti, adesso siamo rinati. Sono rinate soprattutto quelle persone semplici, normali, i bambini che ho visto in lacrime.In meno di un anno le condizioni di partenza sono totalmente ribaltate. Eravamo senza speranza, in ginocchio e con i blindati sulla strada di San Leo. Ci siamo rimboccati le maniche e i risultati che abbiamo raggiunto sono forse il frutto di un miracolo. Siamo riusciti ad ottenere dalla Prefettura di Campobasso le “Linee guida” per le Carresi, ovvero quell’insieme di indicazioni che ci consentiranno di svolgere la Corsa dei Carri e, soprattutto, abbiamo ottenuto che la Regione si schierasse dalla nostra parte. Non siamo più soli: lo dicono la legge sulle Carresi e lo dice un finanziamento reperito e studiato ad hoc per salvare un patrimonio indennitario inestimabile. Grazie quindi al Presidente Donato Toma e all’assessore Vincenzo Cotugno per l’impegno profuso e per aver mantenuto la parola data. Grazie da parte di tutto il Popolo delle Carresi. Grazie ai Sindaci, per quello che hanno fatto, che stanno facendo e che dovranno fare. Grazie – prosegue Di Bello – a tutta l’Unione Carresi, agli iscritti all’associazione, ai componenti del Direttivo e agli iscritti di questa pagina Facebook. Grazie a Rosa, alla mia compagna che mi è stata vicina in questo anno lunghissimo. Se non l’avessi vista piangere accanto a me, il 30 aprile, come fosse una ragazza di San Martino (lei che è nata a Macchia Valfortore), l’Unione Carresi non sarebbe mai nata. Grazie ai nostri Santi: a San Leo, alla Madonna di Costantinopoli, al Legno della Croce, a San Giorgio. Sono certo che sono stati loro a metterci la mano».