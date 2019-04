Carrese, vincono i Giovanotti FOTO E VIDEO (In aggiornamento)

REDAZIONE TERMOLI

Sono i Giovanotti a vincere l’edizione 2019 della Carrese di San Martino. Il carro giallo rosso ha superato per primo il cambio, da sempre punto nevralgico che determina la vittoria. Al secondo posto, distaccati i Giovani, terzi i Giovanissimi. Il carro dei Giovani ha avuto un incidente tecnico al momento del cambio, stando alle prime informazioni nel momento in cui stavano agganciando il carro alla seconda coppia di buoi gli animali si sarebbero allontanati costringendo al recupero degli stessi e facendo ritardare la ripartenza dal cambio.

Sotto tutti gli aggiornamenti

Una benedizione toccante, e il cuore del popolo della Carrese che si riempie di gioia. E’ finita da appena qualche minuto la benedizione di don Nicola Mattia, parroco di San Martino in Pensilis. Carri, buoi, carristi, rappresentanti delle associazioni Giovani, Giovanotti e Giovanissimi e tutta la popolazione di San Martino hanno accolto con graziea, devozione e gratitudine le parole del parroco che arrivano dopo lo stop forzato dello scorso anno. Adesso i buoi e i Carri si sono incamminati verso la partenza. Dovranno transitare, a ritroso, lungo tutto il percorso della Carrese. Una volta lì sarà il sindaco Massimo Caravatta a dare l’avvio alla corsa che segna l’inizio di una nuova era della Carrese.

Aggiornamento 18.29

I carri sono partiti.

Aggiornamento 18.24

Sono a quasi 100 metri dalla partenza i Carri dell’edizione 2019 a San Martino in Pensilis. La partenza sarebbe una questione di minuti, con i carri che si starebbero posizionando.

Aggiornamento 16.30

In questo momento i tre carri si stanno incamminando verso la partenza lasciandosi alle spalle il cambio. Ad incamminarsi per primo è stato il carro dei Giovanissimi, poi quello dei Giovani e infine quello dei Giovanotti che partiranno per primi.

Aggiornamento 16.12

I carri e i buoi sono arrivati al cambio. Si tratta indubbiamente del punto più importante e strategico di tutta la Carrese, quello dove, di fatto, si stabiliscono le sorti di chi vincerà l’edizione 2019 della Corsa di San Martino in Pensilis. Assieme alla lunga “discesa” dei carri verso la partenza cresce anche, soprattutto in paese, l’ansia e la trepidazione per la partenza della manifestazione. Sarà, come da tradizione, il sindaco Caravatta a dare lo “start” ai tre carri.

Aggiornamento ore 15.55

Sarà Giovanotti, Giovani e Giovanissimi l’ordine di partenza della nuova “era” della Carrese di San Martino. Un lavoro certosino durato un anno. E mentre i carri si stanno lentamente avviando verso il percorso dalle parole del sindaco Massimo Caravatta e dell’architetto Michele De Santis viene fuori tutta la soddisfazione per il risultato raggiunto. «Questa giornata significa tutto, significa ritrovare la propria identità, la gioia, la riscoperta del territorio. Siamo felici e soddisfatti che dopo un lungo anno di lavoro oggi ci sarà questa nuova partenza – ha affermato il sindaco Caravatta – ci siamo organizzati con un lavoro certosino, abbiamo redatto un progetto per mettere in campo una messa in sicurezza puntuale e precisa che salvaguardasse le difficoltà che ci sono sul percorso. Devo dire grazie alla Regione Molise e al presidente Toma che ci ha dato la possibilità di fare gli acquisti che dovevamo fare per la messa in sicurezza del percorso. E un grande grazie va anche alla cittadinanza e alle associazioni carristiche con la speranza che vada tutto bene e che nessuno si faccia male continueremo a gioire per questa bella manifestazione». Soddisfatto anche l’architetto Michele De Santis, colui che ha curato la messa in sicurezza del percorso. «E’ stato messo in sicurezza tutto il percorso, soprattutto nell’ultimo tratto quello del paese. Le misure di sicurezza sono state particolarmente studiate per evitare che ci potessero essere degli incidenti che potessero coinvolgere il pubblico». E’ stata mobilitata anche la stessa cittadinanza. Tanti gli steward presenti in paese per fare da sicurezza lungo tutto il percorso. «Sono state valutate tutte le interferenze di pali e di altri impedimenti fisici localizzati lungo il percorso e si è cercato di mettere in sicurezza tutto per abbassare il livello di pericolo».