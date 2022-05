Carrese, “un segnale di ripartenza per il Molise che abbiamo voluto tutelare”

I commenti nel day after la Corsa dei Carri di San Martino. “Ci siamo mossi in anticipo per la tutela di una tradizione millenaria”

Il day after la Carrese di San Martino, la prima corsa dei carri dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19 è il giorno della gioia a San Martino. I festeggiamenti sono andati avanti per tutta la serata e si attende la processione di domani, 2 maggio, durante la quale il carro dei Giovanotti, risultato vincitore della Carrese, porterà in processione la statua di San Leo. A San Martino, però, è anche il momento delle valutazioni. “La Carrese è il simbolo dell’identità di una comunità e questo è un segnale di ripartenza – ha affermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, arrivato in paese per la manifestazione. Si riparte è il simbolo della rinascita con la legge n.1 del 2019 siamo stati noi a resistere anche alla Corte Costituzionale ci ha dato ragione nel rispetto della sicurezza, della salute degli animali e delle tradizioni. I carristi hanno mantenuto le stalle e hanno resistito a questi due anni di pandemia e dobbiamo dire grazie a loro se la tradizione continua noi abbiamo recepito le istanze del territorio e l’abbiamo trasformata in una norma che consentisse di continuare in sicurezza”.