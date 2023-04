Carrese, tutto pronto per la partenza a San Martino (LE FOTO)

È il giorno della Carrese di San Martino. Come da tradizione i carri dei Giovani, Giovanotti e Giovanissimi si sono recati davanti alla Cattedrale per il momento della benedizione che anticipa la lunga discesa verso la partenza che è prevista attorno alle 17.30. Si tratta della manifestazione più importante del paese bassomolisano che è stata anticipata come sempre tradizionali fuochi di artificio. Dopo la benedizione i carri si sono recati presso la partenza all’inizio del tratturo in attesa dello start che verrà dato dal sindaco Giovanni Di Matteo.