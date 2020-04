No allo spostamento della manifestazione in piena estate perché gli animali ne soffrirebbero per via del caldo. E’ allo studio la possibilità di fare delle manifestazioni estemporanee giusto per mantenere viva la tradizione. E’ imessaggio che si leva dalle associazioni dei carri di San Martino in Pensilis. In paese oggi non si svolgerà la tradizionale Carrese ma San Martino è stata comunque addobbata in onore del Santo patrono, San Leo.

