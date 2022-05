Carrese di Ururi, trionfano i Giovani tra sorprese e sorpassi (FOTO E VIDEO)

Sono i Giovani ad aggiudicarsi la Carrese di Ururi, la seconda corsa dei carri che si è svolta in basso Molise dopo quella di San Martino.

Un successo arrivato al termine di una corsa al cardiopalma caratterizzata da colpi di scena e sorpassi da parte dei due Carri rimasti in gara che si sono superati in via Commerciale.

Colpi di scena che erano iniziati già questa mattina con il ritiro da parte dei Fedayn. La corsa quindi è stata a due partecipanti, quelli dei Giovani e dei Giovanotti.

Il carro gialloverde non ha potuto prendere parte alla Carrese perché i buoi erano stati sistemati a Chieuti e sono stati bloccati dalla Regione Puglia per la paura del dilagare di un’epidemia di brucellosi.

Quella di quest’anno è la prima edizione dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid. Una giornata importante per il paese bassomolisano e soprattutto per il carro dei Giovani. Momenti di apprensione all’arrivo con un accenno di rissa tra gli appartenenti ai Carri.