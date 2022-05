Carrese di San Martino, gruppo di studenti Erasmus bloccati in paese a fine gara: “Cancellate tutte le corse”

La denuncia: «Sia il vicesindaco, sia l’autista dell’autobus ci avevano assicurato della presenza del viaggio di ritorno»

vorrei porre all’attenzione dei vostri lettori un accaduto, che se non fossimo in Molise parrebbe inverosimile, verificatosi in occasione della ben nota Carrese che il 30 aprile di ogni anno si svolge nella cittadina San Martino in Pensilis.

Mi chiamo Luca Benvenuto e sono uno studente dell’Università degli Studi del Molise. Da alcuni anni ormai sono membro di un’associazione universitaria, formata da studenti provenienti da ogni corso di laurea, impegnata nel promuovere lo scambio internazionale di studenti universitari tra l’Unimol e altre realtà accademiche da ogni angolo d’Europa.

La nostra missione, oltre a consistere nel dare impulso a una maggiore internazionalizzazione dell’ambiente universitario molisano e della Regione in generale, è quella di favorire l’integrazione e l’intrattenimento degli studenti e delle studentesse Erasmus ospiti dell’Ateneo molisano.

Si tratta di compiti estremamente ardui: soprattutto se calati in una realtà moribonda, dai punti di vista demografico ed economico, e mai apertasi a un panorama internazionale come quella molisana.

Nell’ottica di perseguire il nostro scopo, e per valorizzare agli occhi di un pubblico non italiano quello che la Regione ha di peculiare, io ed altri due volontari dell’associazione abbiamo deciso di portare un gruppo di studenti Erasmus ad assistere alla Carrese di San Martino.

In tarda mattinata ci siamo quindi recati, partendo da Termoli –e con l’ultimo autobus disponibile prima della chiusura della strada per permettere lo svolgimento della gara– nel comune bassomolisano attraverso il trasporto pubblico di linea offerto dalla ditta Autolinee Langiano S.n.c. gestore della tratta Termoli-San Martino in Pensilis.

Con il medesimo servizio di trasporto pubblico saremmo dovuti ritornare a Termoli, la sera, a gara finita. Salvo poi scoprire per bocca dell’unico vigile urbano rimasto in circolazione subito dopo la gara che, nonostante la riapertura al traffico della strada, non era previsto alcun mezzo di trasporto pubblico che effettuasse la tratta di ritorno; e che tutte le corse normalmente garantite nei sabati, vista l’eccezionalità dell’evento, erano state cancellate. Partendo dal presupposto che, vista l’eccezionalità dell’evento, le corse di andata e ritorno andrebbero incrementate per favorire l’afflusso di visitatori; queste vengono invece cancellate, precludendo a chi non dispone di un mezzo proprio o chi per ragioni personali non vuole farne uso, la fruibilità dell’evento.

Banalmente a questo punto mi si potrebbe rinfacciare il non essermi recato li con un’auto, o il non essermi informato prima sulla possibile cancellazione delle corse. La seconda delle due ipotesi è da smentire: visto che esattamente nove giorni prima Autolinee Langiano S.n.c. e il Vicesindaco di San Martino in Pensilis Filomena Saracino mi avevano garantito la regolarità delle corse a competizione terminata.

Nella stessa occasione, l’operatore al telefono della centrale dei vigili urbani mi aveva inoltre garantito la riapertura della fermata degli autobus presso la centralissima Piazza della Vittoria al termine della gara. La cosa era però di fatto impossibile visti i festeggiamenti protratti per le ore successive in quella stessa area.

A questo punto si perderebbe anche il senso della prima obiezione. Perché mai avrei dovuto spostare un gruppo di quindici persone con un mezzo di trasporto privato, quando autorità e gestore del servizio di trasporto pubblico mi hanno assicurato la presenza di corse per l’occasione?

E come se non bastasse anche la beffa: visto che al momento di acquistare il biglietto autobus da Termoli per San Martino quello stesso sabato mattina, l’autista mi aveva

nuovamente ribadito la sicurezza della corsa di ritorno per la sera, spingendoci quindi ad optare per l’acquisto di un biglietto cumulativo che, per la stessa giornata, comprendeva corsa di andata e di ritorno.

Anche se vi sarebbe da discutere sulla serietà della ditta in questione; l’argomento qui non è economico, visto che la differenza tra il biglietto per una corsa singola e quello cumulativo è di appena un euro, ma di principio. Come si può infatti sperare che a manifestazioni di questo genere accorrano nuovi spettatori, oltre ai soliti irriducibili provenienti dai paesi limitrofi, se si limita la loro fruibilità? Troppo spesso infatti il Molise, già penalizzato nel suo isolamento, vede tagliate fuori dagli itinerari turistici principali singolari località e manifestazioni proprio per la loro difficoltosa raggiungibilità. Essa viene ulteriormente abbassata se chi di dovere partorisce la brillante idea di sospendere i collegamenti con i centri urbani principali, in Molise già di per sé tristemente carenti, in tali occasioni.

Lo scopo di queste parole è quindi quello di invitare l’amministrazione comunale e la ditta gestore dei trasporti a riconsiderare la sospensione del trasporto pubblico in occasione delle future Carresi, e a non sottovalutarne l’utilità. Ma anzi ad incentivarlo, e a promuoverlo correttamente: magari dislocando fermate e tragitto, visto che in molti –come nel caso del mio singolare gruppo di studenti– potrebbero far affidamento ad esso per raggiungere la località ed assistere alla manifestazione.

Luca Benvenuto