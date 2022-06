Carrese di Portocannone, sorteggiato l’ordine di partenza. Cresce l’attesa per lo start

Cresce l’attesa a Portocannone per la Carrese 2022, la prima dopo l’emergenza Covid e l’ultima in ordine di successione dopo quelle di San Martino e Ururi. Dopo il nulla osta ottenuto in Commissione di vigilanza la Carrese sta entrando nel vivo con il sorteggio dell’ordine di partenza che ha dato questo esito: Xhuventjelvet, Giovanotti e Giovani.

Si tratta della prima Carrese per l’amministrazione del sindaco Francesco Gallo che ha preso il posto di Giuseppe Caporicci.

“Ci siamo, finalmente! Dopo quella di Chieuti, San Martino e Ururi, è arrivata anche la Carrese di Portocannone. Si corre in onore della Madonna di Costantinopoli. L’organizzazione, coordinata dal Sindaco Francesco Gallo – ha affermato Pasquale Di Bello, presidente dell’Unione delle Carresi – è stata meticolosa e non ha trascurato alcun dettaglio. Adesso toccherà a coloro che materialmente parteciperanno alla Corsa dei Carri.

Il mio vuole essere un appello al rispetto rigoroso delle regole generali e del disciplinare sottoscritto da tutte le associazioni carristiche. Massimo rispetto quindi di tutte le regole, degli avversari e degli animali. Non ho dubbi che vi comporterete da galantuomini, così come hanno fatto i vostri padri e, prima ancora, i vostri nonni. Che sia una bella festa e che vinca il migliore!”.