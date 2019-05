Carrese di Portocannone, si va verso il sí alla manifestazione

REDAZIONE TERMOLI

Sì è svolta questa mattialna la commissione di vigilanza in vista della Carrese di Portocannone che si svolgerà il prossimo 10 giugno. Anche nel caso dell’ultimo Comune bassomolisano ad organizzare la manifestazione sono state applicate le stesse prescrizioni che sono state elevate per San Martino e Ururi dove il sí era arrivato a maggioranza in base alla nuova norma approvata dall’Unione dei Comuni che di fatto toglie l’obbligo della unanimità rispetto alla votazione. «Appena terminata la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacoli propedeutica alla Corsa dei Carri del prossimo 10 giugno – si legge in un post Facebook del sindaco Giuseppe Caporicci – In un clima di ritrovata serenità e collaborazione, per il quale ringrazio personalmente tutti i partecipanti ai lavori, sono state rese note le prescrizioni necessarie allo svolgimento in sicurezza della manifestazione, prescrizioni che sostanzialmente sono analoghe a quelle già impartite ai Comuni di San Martino ed Ururi.

Proseguono pertanto le attività organizzative che ci condurranno al momento emotivamente più intenso della nostra Festa Patronale, la Corsa dei Carri in onore della Beata Vergine di Costantinopoli. Prossimo aggiornamento a sabato 8 giugno per la Commissione che dovrà collaudare il percorso e verificare l’adempimento delle prescrizioni».