Carrese di Portocannone, festa grande: vincono i Giovani (FOTO e VIDEO)

Ore 17.50 Tripudio di colori bianco celesti a Portocannone. L’edizione 2019 della Carrese è stata vinta dal carro dei Giovani. Sorpassato dai Xhuventjelvet il carro dei Giovanotti che sono invece arrivati terzi.

Ore 17.44 I carri sono partiti

Ore 17.24 Tutti e tre i carri sto vicinissimi alla partenza.

Ore 16.50 si è svolta la benedizione dei carri nella piazza antistante la chiesa della comunità arbëreshë.

Entra nel vivo la festa patronale della Beata Vergine Maria di Costantinopoli a Portocannone con la tradizionale Corsa dei Carri. Quest’anno l’ordine di partenza vede i Giovani in testa seguiti dai Giovanotti e dai Xhuventjelvet. C’è grande fermento in paese e cresce ad ogni minuti l’attesa per la Carrese. 16.50 si è svolta la benedizione dei carri nella piazza antistante la chiesa della comunità arbëreshë.