Carrese del 2014, reati tutti prescritti. “Non hanno condotte penalmente rilevanti”

L’avvocato Leva: “Credo sia un’ottima notizia per le comunità di San Martino, Ururi e Portocannone che si apprestano a vivere gli appuntamenti dei prossimi giorni”. L’inchiesta, poi sfociata in processo, era partita da un esposto contro il maltrattamento degli animali e aveva portato al sequestro delle stalle e dei buoi delle tre associazioni

Sono stati tutti prescritti i reati che avevano portato al sequestro delle stalle della Carrese del 2014. All’epoca furono circa 30 le persone inserite nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che aveva poi portato ad un processo penale.

“Le Carresi del basso Molise non rappresentano condotte penalmente rilevanti”, è stato il commento dell’avvocato Danilo Leva. “Tutti i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Credo sia un’ottima notizia per le comunità di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone che si apprestano a vivere con devozione e partecipazione gli appuntamenti della tradizione dei prossimi giorni. Contento per aver dato il mio piccolo e modesto contributo”.

Le Carresi erano finite sotto la lente di ingrandimento del Nas di Campobasso e della Procura della Repubblica di Larino che avevano ipotizzato reati come il maltrattemento degli animali e spettacolo o manifestazioni vietate e che aveva portato gli stessi Nas ad apporre i sigilli alle stalle delle associazioni che si occupano della Corsa dei Carri e al successivo annullamento della corsa del 2014.

Il decreto di sequestro preventivo disposto dai magistrati di Larino era stato il frutto di un’attività investigativa compiuta dal Nas durata oltre un anno e partita da un esposto dell’Enpa, l’ente nazionale di protezione degli animali che da sempre si era schierato contro le Carresi.

Le contestazioni si erano fondate sull’Ordinanza Martini del 2011 e avevano riguardato le ipotesi di reato di maltrattamenti agli animali e spettacolo o manifestazioni vietate. Il sequestro delle stalle e degli animali aveva, quindi, bloccato lo svolgimento della manifestazione e portato a una vera e propria iniziativa popolare con tanto di fiaccolata nei paesi bassomolisani ed era stato poi, il preambolo alla preparazione del Disciplinare, varato nel 2015, che superava proprio la questione relativa ai presunti maltrattamenti sugli animali e che era stato realizzato di concerto dalle associazioni carristiche, dalla Procura di Larino e da un pool di avvocati capeggiato dal legale Antonio De Michele.