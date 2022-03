Carrese, Chieuti si ribella: “Richiesta a Toma per passare dalla Puglia al Molise”

Il sindaco di Chieuti, Diego Iacono, avrebbe già preso contatti con il presidente della regione Molise, Donato Toma, per avviare l’iter burocratico per passare nella nostra regione. Una presa di posizione forte quella del comune di Chieuti per via della probabile mancata corsa dei carri in paese.

Una iniziativa clamorosa frutto di “aspettative disattese e trascurate con un totale disinteresse delle istituzioni regionali nei confronti di questo territorio ed in particolare verso la questione Corsa dei Carri” si legge nella nota inviata al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al vice presidente Raffaele Piemontese, al consigliere regionale PD Paolo Campo, al parlamentare PD Michele Bordo, alla segretaria provinciale PD Lia Azzarone e a quella regionale del PD.

Stando a quanto riferito da lagazzettadisansevero.it “a breve si convocherà un Consiglio Comunale monocratico per discutere della questione e iniziare le procedure.

“A malincuore abbiamo deciso di fare questo passo, perché ci sentiamo abbandonati e trascurati, va bene che siamo ai margini della Regione Puglia, essendo il primo Comune a nord. Ma pretendiamo rispetto e attenzione alla pari degli altri anche se siamo una piccola realtà, dice il segretario del Circolo PD di Chieuti”.