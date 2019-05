Carrese, anche per Ururi arriva il nulla osta a maggioranza

REDAZIONE TERMOLI

Il nulla osta della Commissione pubblici spettacoli è arrivato pochi minuti fa ed è stato a maggioranza. Cinque i componenti che si sono espressi a favore, tre i contrari. Tanto è bastato, però, in base alla nuova norma redatta dall’Unione dei Comuni che non obbliga più alla unanimità della decisione. La Carrese si correrà anche ad Ururi. La notizia è trapelata subito per un verdetto che rispecchia pienamente quello di San Martino e che, di fatto, era atteso dalla popolazione dopo che nel primo dei tre centri bassomolisani la Carrese si era corsa appena due giorni fa. Ad Ururi i preparativi per la messa in sicurezza del percorso e l’installazione di tutto quello che è previsto dal progetto che ha visto coinvolti Comuni, Regione Molise, Prefettura e Forze dell’ordine sono andati avanti per tutto il pomeriggio. La commissione ha vagliato metro per metro il percorso e ha espresso il parere favorevole a maggioranza dando il via libera alla manifestazione che si svolgerà domani.