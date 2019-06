Carrese a Portocannone, sindaco Caporicci: «Bel momento di condivisione per la nostra Comunità»

REDAZIONE TERMOLI

Uno spirito rinnovato per una tradizione che, invece, sembrava essere minacciata e rischiava di non ripetersi mai più. A sottolinearlo è stato lo stesso sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, a conclusione della festa patronale della Madonna di Costantinopoli con la corsa dei carri. Il primo cittadino della comunità arbëreshëha postato il suo commento su Facebook commentando cosi: «Si è appena conclusa la nostra festa patronale, estesa su quattro giorni, vista la concomitanza con la festività di Sant’Antonio. Quest’anno siamo tornati a fare festa a modo nostro, a far coincidere i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli con la tradizionale Corsa dei Carri. Lo scorso anno sembrava fosse finito tutto, invece piano piano, passo dopo passo, dopo quasi un anno di lavoro, di incontri, pareri, approfondimenti e riunioni, siamo riusciti a riportare la colorata carovana dei Carri nella nostra Piazza, per una festa che tutti aspettavamo tornasse quella che per noi è sempre stata. Per essere giunti a questo risultato, è necessario fare i ringraziamenti a tutta una serie di persone che, con il loro impegno, hanno contribuito al ritorno delle Corse dei Carri nelle nostre Comunità: in primo luogo il Presidente Toma e l’Assessore Cotugno , che hanno avuto il merito non solo di reperire le risorse per l’acquisto in consorzio del materiale di safety, ma anche (ancor più importante) quello di promuovere un confronto istituzionale tra Regione, Prefettura e Comuni interessati che ha condotto alla redazione di linee guida per la realizzazione della Manifestazione, al Prefetto Maria Guia Federico per l’apertura del relativo tavolo tecnico, un ringraziamento va a Pasqualino Di Bello e ad Unione Carresi per aver creato un importante movimento di opinione sull’argomento. Grazie a tutti gli uomini dei Carri, che hanno continuato il loro lavoro nelle stalle, alla responsabile della Safety, dott.ssa Becci, a tutti i volontari che hanno prestato servizio lungo il percorso, alle Forze dell’ordine, al Generale Di Iulio ed agli uomini della Commissione Unica di Vigilanza, ai miei colleghi di Amministrazione per l’impegno straordinario di questi giorni. Un ringraziamento particolare va a Fedele Manes , Gianmichele Russi e NIcola Di Ianni che hanno redatto un progetto di messa in sicurezza del percorso che ha trovato grande apprezzamento presso gli organi competenti. Infine, ma non certamente meno importanti, intendo ringraziare la Dott.ssa Luisa Papadopoli del Comune di Ururi ed il Geom. Gino Garofalo del Comune di San Martino in Pensilis, per la loro professionalità e disponibilità a supporto della nostra struttura Comunale. Per quanto riguarda la festa faccio i miei complimenti ed i miei ringraziamenti al Comitato Festa a Don Stefano e Don Michele per tutto quanto sono riusciti ad organizzare. Torniamo quindi al lavoro con la consapevolezza di chiudere un bel momento di condivisione per la nostra Comunità, con l’augurio che per il prossimo anno riusciremo tutti a fare ancora meglio».