Carpinone per un giorno “Capitale” delle Tradizioni Popolari

Domani, sabato 29 Aprile alle 9.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Carpinone si terrà la

giunta nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.



I massimi dirigenti della più importante organizzazione folklorica d’Italia, capeggiati dal Presidente

Benito Ripoli, convergeranno da diverse regioni in Molise per un evento di grande importanza per

il futuro delle tradizioni popolari regionali e nazionali.



L’incontro organizzato dal Comitato Regionale FITP Molise sarà un altro passo importante nello

sviluppo del protocollo d’intesa firmato con la Regione Molise e vedrà la partecipazione

dell’Assessore al ramo Vincenzo Cotugno.



A fare gli onori di casa il Sindaco di Carpinone Pasquale Colitti e Michele Castrilli, presidente del

locale gruppo folk nonché Assessore Nazionale della Federazione che ha voluto fortemente che

questo incontro si tenesse nella nostra regione.



Nella stessa giornata si terrà anche l’assemblea dei presidenti dei gruppi folk del Comitato

Regionale FITP Molise, organo periferico presieduto da Mario Barile e che vanta 16 gruppi iscritti

per una rappresentanza di più di 500 persone.



Quest’ultima assemblea sarà anche un momento di confronto organizzativo per la manifestazione

“Isernia è Folklore” organizzata dal Comitato regionale FITP, dalla Pro Loco di Isernia che sarà

presente con il suo presidente Michele Freda e dalla Fondazione Molise Cultura.