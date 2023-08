Carpinone, la bella incompiuta

Il paese ancora non riesce a sfruttare pienamente le proprie potenzialità ed entrare definitivamente nel circuito del turismo nazionale ed internazionale. Sarebbe importante creare un itinerario storico-naturalistico oltre che gastronomico

Carpinone è un paese collocato lungo la dorsale appenninica, arroccato su un colle, ad un altitudine di 636 m. s.l.m. che domina una vallata boscosa Le abitazioni più antiche sono abbarbicate sul costone della collina a fare da corona all’antichissimo castello medievale, ben conservato ed alla chiesa madre di Santa Maria Assunta. A rendere questo comune della provincia di Isernia particolarmente attraente ha provveduto la Natura con la sua ineguagliabile creatività, regalandogli delle splendide cascate, meta di centinaia di turisti provenienti principalmente dalle regioni limitrofe.

Ormai però la fama di questo autentico spettacolo naturale ha travalicato i confini locali, convogliando un notevole flusso turistico con conseguenti benefiche ricadute per l’economia locale. Il paese tuttavia ancora non riesce a sfruttare pienamente le proprie potenzialità, forse per i limitati mezzi finanziari o per altre ragioni che in questa sede non vogliamo approfondire; ciò che però appare lampante è l’organizzazione approssimativa che evidentemente non consente a Carpinone di spiccare il volo ed entrare definitivamente nel circuito del turismo nazionale ed internazionale. Per esempio, le informazioni che indicano il percorso per raggiungere le Cascate sono vaghe ed insufficienti, non esiste un parcheggio dedicato esclusivamente ai turisti che si recano a visitare le cascate, non vi è un vero e proprio punto informativo degno di questo nome. Il sentiero che conduce alle cascate è un percorso di “guerra”, accidentato e pericoloso.

E’ un vero peccato, siamo sicuri d’altronde che ci sia da parte di tutti, a cominciare dagli organi competenti, grande disponibilità e la ferma intenzione di promuovere adeguatamente Il territorio.

Bisognerebbe pertanto creare un itinerario storico-naturalistico che coinvolga il vetusto castello costruito la prima volta nel 1223, originale fortezza, trasformata in residenza signorile dalla nobile famiglia ​Caldora e la chiesa madre di Santa Maria Assunta risalente al 1700. C’è inoltre un interessante episodio da rammentare, che riguarda proprio un componente della famiglia Caldora: Leonardo da Vinci secondo una tesi non smentita, avrebbe ritratto Jacopo Caldora, valoroso capitano di ventura con l’antichissima tecnica della punta d’argento. Tale ritratto è conservato purtroppo al British Museum. E’ urgente oltre che necessario, creare una cultura dell’ospitalità, una filosofia del turismo, inserendo nell’offerta complessiva del territorio anche il ricco e genuino patrimonio gastronomico che contraddistingue la nostra Terra. E’ evidente che occorrano investimenti ed anche capacità progettuali per giovarsi di quanto la Natura ha donato a piene mani. Il turista che ripartirà da Carpinone dovrà farlo con rammarico e tristezza, lasciando un pezzetto del proprio cuore nelle limpide acque delle splendide cascate e tra le remote pietre del castello Caldora.

Maurizio Colitti