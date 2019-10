Carpinone, incidente sulla Ss 17: due donne in ospedale (FOTO E VIDEO)

CARPINONE. Incidente pochi minuti fa, alle 12:30 di oggi, domenica 20 ottobre, sulla Statale 17 nei pressi del bivio per Carpinone. Tre le auto coinvolte nel sinistro: una Fiat Panda, una Nissan Qashqai è una Ford Focus. Nell’impatto ad avere la peggio due donne sui 60 anni che viaggiavano rispettivamente sulla Fiat e sulla Panda. Trasferiti d’urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia, le loro condizioni sono serie ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto i Vigili de Fuoco di Isernia e i carabinieri di Carpinone e Isernia a cui sono stati affidati i rilievi del caso