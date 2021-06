Carpinone, dal 4 luglio fino a settembre il “trekking someggiato”

Un modo diverso e molto rilassante di trascorrere il weekend, un’occasione per scoprire paesaggi mozzafiato e per familiarizzare con un animale che infonde serenità. È l’iniziativa proposta dall’associazione Tikanè Assiem di Isernia in collaborazione con Akurunniar Trek di Castelnuovo al Volturno che terrà compagnia agli appassionati di escursionismo per tutta l’estate. Dal 4 luglio prossimo, fino al termine di settembre, le due organizzazioni promuoveranno attività di trekking someggiato adatte a persone di ogni età. Nei giorni di sabato e domenica a Carpinone, lungo le sponde del fiume, si potrà andare alla scoperta degli antichi sentieri ‘A passo d’asino’. Per partecipare è necessario prenotare telefonando al seguente numero: 338/7041619. Le escursioni si svolgeranno in mattinata dalle ore 9.30 alle 13 ed è previsto un contributo spese. L’attività è aperta a tutti e il percorso non comprende particolari difficoltà essendo adatto a gruppi di turisti.