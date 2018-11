Carovilli, vino e castagne sul bivacco di San Mauro

Natura, castagne e vino per San Martino. Domani, domenica 11 novembre, torna un classico dell’autunno carovillese: l’escursione sul monte Ingotta per raggiungere il bivacco di San Mauro dove si potranno gustare caldarroste e vino rosso.

Non dimenticate di indossare calzature e abbigliamento adatti alla stagione. “Castagnata al bivacco San Mauro”, questo il titolo della manifestazione. Il programma prevede due percorsi, uno riservato ad escursionisti esperti che raggiungerà il bivacco passando sulla suggestiva cresta del Monte Ingotta, l’altro lungo un comodo e non molto impegnativo sentiero. Una volta arrivati al bivacco, 11.30 circa, si potranno gustare calde caldarroste e vino rosso. Il pranzo è al sacco a cura dei partecipanti. I minorenni dovranno essere accompagnati o autorizzati dai genitori. Ogni partecipante si assumerà ogni responsabilità per eventuali danni a se stessi o a cose e per eventuali danni a se stessi o a cose e persone. Si raccomanda calzature e abbigliamento adatti alla stagione.