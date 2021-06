Carovilli: in casa Testa è nata la piccola Luna

Per la seconda volta la cicogna ha fatto visita alla famiglia Testa. A far compagnia alla simpatica Alisia è arrivata la sorellina Luna, nata all’ospedale di Isernia lo scorso 18 giugno alle ore 8 e 57. La graziosa pargoletta pesa 3,020 chilogrammi e gode di ottima salute come la mamma. Immensi e calorosi auguri ai genitori, Sara e Roberto, che con grande amore e gioia vedono ingrandire la propria famiglia, dai nonni Nicola e Antonio e dalla bisnonna materna Angiolina, i quali augurano all’amata nipotina un buon avvenire. Non potevano mancare gli auguri anche da parte degli zii e delle zie: Filippo, Zaira, Diego, Fabiola, Stefano e Federica nonché da tutti i parenti e amici. Bacioni alla neonata dai cuginetti Nicholas, Thomas, Jonas e Leonardo che non vedono l’ora di conoscerla e abbracciarla.