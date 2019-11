Carovilli, il Tar conferma il risultato delle elezioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso della lista sconfitta per soli due voti

CAROVILLI. Nessun ribaltamento. Il Tar conferma l’elezione di Antonio Conti a sindaco di Carovilli. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dopo che, lo stesso, aveva accolto il ricorso dell’opposizione comunale di Monteroduni, annullando, di fatto, il voto dello scorso maggio. Nel centro altomolisano, invece, il primo cittadino resta in sella. Vincenzo Berardi, firmatario del ricorso e candidato sindaco nella recente tornata elettorale, contestava alla Prefettura, al Ministero dell’Interno e al Comune (non costituitosi in giudizio) la mancata attribuzione di cinque schede che se registrate a suo favore avrebbero ribaltato l’esito del voto. Un’assegnazione che avrebbe ribaltato l’esito delle elezioni considerato che lo scarto tra le due liste è stato di sole 2 preferenze. Essendosi conclusa la tornata elettorale del 26 maggio scorso con un risultato di 466 voti al fronte di 464. Secondo il ricorrente, le preferenze espresse nei cinque casi contestati andavano attribuite a candidati consiglieri appartenenti alla sua lista, ma erroneamente i loro nomi erano stati riportati nella lista dell’avversario politico. Ma per il presidente del Tar Molise, il giudice Rita Luce, non è possibile ricostruire l’esatta volontà dell’elettore.