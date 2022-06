Caro Mons. Bregantini

di Sergio Genovese

Nel sincero e massimo rispetto per il suo ruolo e per la sua persona, da cristiano credente per convinzione e non per convenzione fuori da ogni bigottismo che continua, quando esercitato, ad allontanare la gente dalle zone di culto, vorrei coinvolgerla in alcune criticità notate che vedono la Chiesa apparentemente adeguata alla Società della immagine spura di qualsiasi contenuto di materia umana. Una Società privilegiata da tanti e contrastata da pochi. Prendo lo spunto dall’ultima processione del 31 maggio che a Campobasso si lega con l’infiorata e che quest’anno non l‘ha vista presente per problemi di salute. L’aria che si respirava era quella più propensa ad uno spettacolo di piazza piuttosto che ad un raccoglimento in preghiera dei fedeli appassionati a Maria. Ad un certo punto mi è parso di vedere più fotografi e teleoperatori morbosi di compiere la propria missione, che uomini e donne concentrati nella recita del rosario. Anche la voce di chi animava attraverso un megafono la processione, sembrava quella di uno showman che alzava i toni per elevare il livello dello spettacolo. Sarà, il mio, un pensiero retrò , ma le processioni di un tempo sfilavano fuori dalla baldoria visto che quello che ritornava era esclusivamente il rumore dei passi dei partecipanti che battevano sul lastricato. La iconografia rappresentata mi porta a legarmi ad altre manifestazioni in cui la Chiesa sembra essere disposta a rinnegare uno stile impostato sulla meditazione e non sulla esagerazione. Lei sa meglio di me che oramai battesimi, cresime, matrimoni , sono appannaggio di abitudini che hanno a che fare con la furia di mettersi in mostra. Nei funerali che dovrebbero essere dominati dalle lacrime e dal silenzio abbiamo sdoganato spazi per accettare musiche, applausi, palloncini e tutta una serie di comportamenti che sono lo specchio di una esteriorità che nelle omelie viene combattuta ma che di fatto, dopo essere uscita dalla finestra, rientra dalla porta principale di ogni Chiesa. Secondo una personalissima opinione, una riflessione andrebbe promossa per un fenomeno che ovviamente non coinvolge solo la Chiesa molisana. Spingendomi oltre, avendo la occasione per parlarne, a nome di tantissimi fedeli, vorrei conoscere le evoluzioni della ristrutturazione della Cattedrale da troppi anni inibita ai Campobassani e non solo a loro. Inoltre sarebbe nell’auspicio di tanti trovare per più tempo aperta la Chiesa di S.Maria della Croce visto che svolge funzione di supplenza al duomo chiuso.A volte diventa un problema anche riuscire a confessarsi. Cè un momento di smarrimento tra molti fedeli che erano frequentatori assidui della Cattedrale. Non si tratta di essere impazienti e di non capire l’emergenza del momento. E’ passato molto tempo e chissà quanto altro ne passerà ancora. Per ritornare alla gente che vuole trovare le Chiese aperte, a volte ci assale il dubbio che i preti non prediligano più vivere la sagrestia. Fuori dalle Chiese e fuori dalla strada dove passano le loro giornate? Per fortuna è solo un dubbio probabilmente espresso senza avere cognizioni di causa. Se non fosse così però, Caro Monsignore, diventerebbe urgente un Suo prezioso intervento.