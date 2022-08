“Caro Lotito, il problema del Molise non è il Campobasso Calcio”

Rossano Pazzagli, candidato al Senato per Unione Popolare, replica alle dichiarazioni del patron della Lazio

“Caro Lotito il problema del Molise non è il calcio a Campobasso. I problemi di questa regione sono il lavoro, i servizi e i diritti di una popolazione, sono le opportunità culturali e professionali che consentano ai giovani di restare in un territorio reso marginale dai vostri governi”.

E’ quanto afferma Rossano Pazzagli, professore dell’Unimol di Campobasso e candidato al Senato per Unione Popolare.

“Quella del Molise è una storia ingiusta, figlia di scelte e di politiche sbagliate, di un modello di sviluppo da cambiare radicalmente. Bisogna ritrovare e ridare valore ai motivi per restare, per tornare, per venire. Uno di questi è: cambiare le politiche regionali e nazionali, nei contenuti, nei metodi e nelle persone. Voi avete sottratto a questa terra opportunità, servizi, speranze.

Ora è venuto il tempo di cambiare rotta, di rimettere al centro il territorio, le sue risorse, il suo patrimonio per generare opportunità di lavoro, assicurare i servizi e quindi i diritti essenziali (salute, istruzione, mobilità…), curare le infrastrutture, promuovere la cultura, l’agricoltura, il turismo sostenibile; investire sui prodotti, i paesi, il paesaggio. Noi di Unione Popolare vogliamo ridare voce a chi l’ha perduta, promuovendo uguaglianza e giustizia sociale e ambientale, con persone credibili e coerenti, fuori dalle logiche di potere e dagli affari. Porteremo in Parlamento una voce alternativa, dal basso con competenza e partecipazione, con persone che vivono o lavorano qui. Non siamo più una colonia romana”.