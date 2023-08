Caro libri e inflazione, la scuola costa quasi 100 euro in più a studente

«La crescita del prezzo dei libri scolastici anche nel 2023 si mantiene sotto l’inflazione: per i testi della scuola secondaria di primo grado è pari al 3,04%, per quelli della scuola secondaria di secondo grado al 3,42% rispetto all’anno precedente» mentre l’indice dei prezzi al consumo su base annua è al 6,4%: sono i dati diffusi dall’Associazione italiana Editori. «I tetti di spesa, bloccati dal 2012, senza tener conto dell’inflazione e dell’inserimento di nuove materie, fissano l’importo complessivo massimo della spesa per ogni classe di ogni ordine di scuola a un livello inadeguato. I numeri testimoniano il senso di responsabilità degli editori in una congiuntura molto difficile»: è la posizione di Paolo Tartaglino, presidente del gruppo Educativo Aie. Per concludere: «È importante che i fondi per l’acquisto dei testi scolastici da parte delle famiglie meno abbienti, pari a 133 milioni l’anno, siano erogati dalle regioni nella maniera più efficiente e veloce possibile».

IL PROBLEMA

è più complicato visto dal lato delle famiglie, alle prese con la stangata di inizio anno: per ogni studente l’incremento va moltiplicato per il numero dei libri di testo, poi si sommano i costi dei prodotti di cancelleria e dei trasporti in un paese dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori. Assoutenti ha diffuso le prime stime sul caro scuola: affrontare l’anno costerà tra l’8 e il 10% in più a studente, ma secondo il Sindacato italiano librai e cartolibrai il rialzo medio potrebbe toccare punte del 12%. I prodotti di cartoleria registrano un incremento medio del 9,2% su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione. Prezzi che raggiungono livelli più elevati se si scelgono prodotti di marca.

Chi dovrà acquistare da zero il corredo (zaino, diario, astuccio, penne, matite, quaderni e altro) dovrà spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022. Per i libri di testo, secondo Assoutenti, la spesa sale in base al grado di istruzione: si passa dai circa 300 euro a studente della prima media ai 600 del liceo ma si può arrivare anche a 700 euro.

PER TAGLIARE LE SPESE

Le famiglie ricorrono ai libri usati (che possono costare anche il 50% in meno) o alle copie che gli editori distribuiscono per far conoscere i testi (il risparmio in questo caso è del 20%). A far salire molto i costi, soprattutto alle superiori, è il continuo rinnovo di edizione dello stesso libro di testo, cosa che rende difficile ricorrere all’usato. Ovviamente gli editori possono decidere di rivedere un manuale ma dovrebbero spiegare questo numero così alto di nuove edizioni ogni anno quando, spesso, la cosa che cambia sono solo gli esercizi. Pratiche virtuose sono state sperimentate ma soprattutto nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado ma è possibile solo se si immagina e realizza una scuola diversa con spazi e visioni differenti.