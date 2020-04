Caro Giulio, 60 volte Auguri!

Difficile trovare parole giuste in un’occasione come questa. E, l’ultima cosa che vogliamo fare, è essere banali.

E’ un giorno che merita di essere festeggiato, anche se il momento storico non è il migliore.

Ma il tuo 60esimo compleanno resta comunque l’occasione giusta per guardare con maggiore fiducia al futuro. La stessa che ha sempre contraddistinto il tuo carattere e guidato il tuo modo di essere.

I tuoi sessant’anni, caro Giulio, li vogliamo festeggiare e ricordare prendendoli come un nuovo punto di partenza per un nuova sfida da vincere.

D’altronde a te non è mai mancato il coraggio di affrontare nuove sfide come uomo, padre, amico, giornalista e storico Direttore del Quotidiano del Molise che hai fondato 22 anni fa fino a renderlo punto di riferimento di un’informazione che ha contribuito, con tutti i suoi limiti, a far crescere anche questo nostro Molise.

Oggi, dunque, può essere il momento di passare all’incasso dei tuoi meriti e fare il pieno di Auguri sinceri.



Con grande affetto… la tua Redazione del Quotidiano del Molise.