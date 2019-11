Caro Gesuè, mi consenta

GENNARO VENTRESCA

La cerchi e non la trovi; la trovi e ti sfugge; l’afferri e si volatilizza. Non ha pace e non te ne dà. Sto scrivendo della vittoria, questa sconosciuta. In casa del Lupo. In 12 partite le vittorie son state appena un terzo, come del resto le sconfitte e i pareggi. Anche i gol fatti e subiti sono in perfetta parità, 15. Mentre i punti sono 16, alla media di 1,33 a partita, esattamente da metà classifica. Con Agnonese e Vastogirardi che sono più su, dove si respira un’aria migliore.

***

Questi numeri non avrebbero fatto a pugni con le attese dei tifosi se, in estate, qualcuno avesse spiegato che si stava per affrontare l’ennesima stagione di transizione. Ma, stando a ciò che ricordo, e ricordano perfettamente anche gli altri cuori rossoblù, sentimmo parlare di alta classifica e di progetti ambiziosi. Con la puntualizzazione di non chiuderli obbligatoriamente entro l’anno. Ma state pur certi, nessuno, compresi gli sponsor, pensò a un campionato anonimo.

***

Mi ha appena confermato l’espertissimo Stefano Castellitto che il roboante 4-4 di domenica con il Fiuggi, peraltro mai incontrato prima, non ha precedenti nella nostra storia. Un risultato figlio di un coacervo di errori, dall’uno e l’altro fronte che, avrebbe potuto trovare altro epilogo nei minuti finali: prima l’impacciato Tenkorang ha fallito il bersaglio a pochi passi dalla linea di porta e, all’ultimo respiro, la zuccata di una torre giunta dalle retrovie non fosse finita tra le braccia del portiere ospite.

***

Lo scialbo Cudini non ha capito il latino: nelle “uscite” la sua squadra ha combinato i pasticci più clamorosi, armando i lesti laziali che, ispirati dall’ottimo Macrì, hanno saputo approfittare dei lapsus rossoblù, cominciando dal portiere, diventato ormai un caso. Specie in casa. Leggi Montegiorgio e Matelica, prima ancora che Fiuggi. Cudini, per non creare altri problemi con la comunicazione, si è rifugiato dietro il silenzio, al pari dei suoi ragazzi.

***

Se neppure quattro reti hanno fruttato la vittoria, in compenso s’è visto, forse per la prima volta, il reale valore di Danilo Alessandro che, specie nel primo tempo, ha sciorinato giocate di lusso: la più geniale bruciata da Musetti che ha colpito l’esterno della rete. Due siparietti dell’ex cesenate hanno fatto emergere anche la sua personalità. Dopo il terzo e quarto gol fiuggino ha bacchettato prima Tenkorang e poi Giampaolo per aver perso palla sulle soglie della nostra area.

***

Caro Gesuè, mi consenta: ma in base a quali referenze ha scelto la coppia Cudini-De Angelis? Il diesse, vero pesce in barile, nicchia senza mostrare il capino, pur avendo responsabilità addirittura superiori a quelle del mister. La scelta di alcuni giocatori è stata imbarazzante, a scapito di alcuni, non senza sorpresa, che sono stati liberati. Allo stato dell’arte, viene da pensare che l’onesto Bagatti avrebbe certamente portato un soave sorriso, in uno spogliatoio triste e pieno di bocche cucite.