Caro gasolio, pescherecci restano fermi in porto: “Così è impossibile lavorare”

La decisione assunta per protestare contro l’aumento dei costi “che è del 100%. Per tutta la settimana le imbarcazioni non usciranno in mare. Mercoledì l’incontro a Roma

Costi aumentati di quasi il 100% e marineria che ha deciso di fermarsi per protestare contro aumenti che rendono insostenibile il poter lavorare.

A renderlo noto è stata l’Alleanza delle Cooperative Italiane che ha voluto mettere in evidenza come il caro gasolio sta rendendo la vita impossibile agli operatori della pesca e della piccola pesca tanto da mettere a rischio le uscite in mare.

“I costi – affermano – corrono con aumenti che sono quasi del 100% rispetto ai mesi appena trascorsi, ma tra il maltempo e le norme per la riduzione dello sforzo di pesca i giorni in mare sono sempre meno.

In queste condizioni è impossibile garantire la sostenibilità delle imprese, servono misure urgenti e indifferibili”, sottolinea il coordinamento.

Di qui la decisione: per tutta la settimana i pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in mare. La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Civitanova Marche e che ha visto partecipare i rappresentanti dell’80% delle marinerie italiane.

Mercoledì le associazioni di categoria si riuniranno a Roma per cercare di trovare una quadra alla situazione che rischia di mettere sul lastrico centinaia di famiglie.

“Il costo del gasolio supera i guadagni, il fermo delle marinerie nazionali coinvolge anche il Molise e così ieri in una riunione alla presenza di tutte le imprese di pesca a strascico del Molise, alla presenza del Sindaco di Termoli ing. Francesco Roberti, si è deciso il fermo di tutte le imprese della marineria regionale”, affermano Paola Marinucci e Domenico Guidotti rispettivamente delle associazioni Armatori Pesca Molise e Federcoopesca.

“Stanotte i motopescherecci non sono usciti in mare e la situazione resterà tale per tutta la settimana.

Le barche resteranno agli ormeggi; e questo vuol dire totale assenza di pescato sui banchi dei mercati e niente asta al mercato ittico comunale.

La protesta è durissima, mai vista un’astensione così totale della marineria molisana che è decisa a non andare in mare fino a che il prezzo del gasolio non tornerà a cifre accettabili per fare reddito, in ballo c’è la sopravvivenza del settore della pesca a strascico.

Il Sindaco Roberti ha garantito il massimo impegno, chiederà un incontro al Presidente della Regione con una delegazione degli armatori, sollecitando anche il sottosegretario On. Francesco Battistoni.

Mercoledì, inoltre, una delegazione nazionale sarà a Roma al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per chiedere un intervento immediato.

Intanto come organizzazioni Molisane chiediamo la possibilità di anticipare il fermo pesca e alla Regione di attivare immediatamente il bando per gli aiuti Covid già stanziati ma in attesa di assegnazione”.