Caro gasolio, marineria in ginocchio: in scena il flash mob al mercato ittico (FOTO E VIDEO)

Un flash mob di protesta per sensibilizzare contro i problemi atavici che stanno caratterizzando la marineria italiana è quello che è andato in scena nel pomeriggio di oggi, 31 maggio, presso il mercato ittico e il porto di Termoli.

La manifestazione di protesta, organizzata dalla marineria grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale e alla sensibilità della Capitaneria di Porto, ha voluto portare all’attenzione i problemi atavici della categoria: dal fermo pesca che ancora non viene pagato al caro gasolio per il quale i pescatori hanno chiesto delle forme di compensazione che ancora non vengono restituite.

E’ il grido di un intero settore in ginocchio.