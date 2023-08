Caro carburanti in Molise, l’associazione Cultura e Solidarietà: «Chi doveva intervenire non lo ha fatto»

L’indagine dell’Unione Nazionale Consumatori che attribuisce al Molise il maggior aumento del prezzo dei carburanti dal primo agosto sino a 2 euro e 20 centesimi/litro, purtroppo, non aggiunge nulla di nuovo alla nostra denuncia che risale a luglio quando già segnalammo azioni speculative sui prezzi dei carburanti. Lo sostiene l’Associazione Cultura e Solidarietà in una nota a firma del presidente Aldo Di Giacomo esprimendo il profondo rammarico perché chi doveva intervenire non lo ha fatto.

È ora di passare ai fatti con un intervento di severo controllo e di sanzionare comportamenti scorretti e speculativi. Piuttosto, registriamo che l’obbligo di esporre i prezzi medi nei distributori – con l’obiettivo di ridurli o, comunque, mitigarne gli aumenti – aggiunge di Di Giacomo – non ha prodotto risultati concreti. C’è dunque bisogno di azioni di tutela come quelle della Guardia di Finanza, mentre l’istituzione regionale e la politica molisane stanno a guardare i cartelli ai distributori di carburante. Un atteggiamento di grande irresponsabilità.

Pensiamo che anche per il caro carburanti come per altri beni di necessità che continuano a registrare incrementi dei costi del tutto ingiustificati lo strumento più efficace è nelle mani dei cittadini che devono vigilare direttamente e segnalare aumenti speculativi chiedendo l’intervento dell’Antitrust. Si tratta di praticare l’autotutela civica. Dice il presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà: la situazione si scarica sempre sulle famiglie molisane che subiscono un nuovo primato negativo.