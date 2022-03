Caro-carburanti, gli autotrasportatori molisani e abruzzesi: “Siamo al collasso”

La federazione Autotrasportatori chiede al governo di “fare presto: non siamo più in condizione di aspettare”

L’autotrasporto non è più in condizioni di aspettare. L’autotrasporto è prossimo al collasso, ogni giorno si registrano aumenti del prezzo dei carburanti. In queste condizioni è davvero difficile continuare a lavorare.

Le imprese, per continuare a garantire il trasporto delle merci, stanno accumulando perdite ormai da settimane. Per quanti giorni ancora potranno tenere in esercizio i propri mezzi? In queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni provenienti da intere aree del nostro Paese in cui gli autotrasportatori stanno valutando di fermare la propria attività.

La FAI comprende e starà accanto a tutte le aziende che dovessero arrivare a maturare questa difficile e drammatica decisione. Intanto, continuiamo a chiedere al Governo di fare presto: l’autotrasporto non è più in condizioni di aspettare.