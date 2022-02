Caro bollette, l’Ugl Molise: “Interventi immediati contro la crisi lavorativa”

L’organizzazione sindacale ha evidenziato le difficoltà che incontrano famiglie e attività produttive

“Negli ultimi tempi siamo costretti a constatare le difficoltà che incontrano le famiglie e le attività produttive nel far fronte al pagamento delle bollette. Molte aziende hanno ridotto la produzione, alcune si sono determinate a delocalizzare la propria attività e sono a rischio chiusura specialmente in un territorio come il nostro nel quale operano piccole e medie aziende”. Lo ha scritto l’Ugl Molise in una nota.

Pertanto, “al momento, urgono di interventi immediati e risolutivi per scongiurare il rischio di una crisi lavorativa e sociale. C’è bisogno di una presa di coscienza e di lavorare in maniera sinergica per la risoluzione del problema energetico e ambientale. I cittadini, stanchi di assistere ai continui litigi di potere, richiedono alle Istituzioni di assumersi le proprie responsabilità amministrative e lavorare, a livello locale, nazionale ed internazionale, per affrontare e risolvere tali cogenti problematiche ed evitare – si conclude nella nota – il verificarsi di ulteriori ed irreparabili pregiudizi”.