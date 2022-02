Caro-bollette, luci spente a Palazzo San Giorgio

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina e l’amministrazione comunale hanno aderito all’iniziativa dell’Anci per chiedere un intervento rapido e immediato del governo

Questa sera anche Palazzo San Giorgio resta spento. “La nostra amministrazione – ha scritto il sindaco, Roberto Gravina, sul suo profilo social ufficiale – ha aderito all’iniziativa promossa dall’Anci per richiedere un intervento rapido e immediato del Governo in merito al rincaro delle bollette, soprattutto di quelle dell’elettricità. Le amministrazioni locali hanno lanciato più di un segnale e di un messaggio al governo, anche attraverso le parole del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e questa manifestazione simbolica che vede insieme grandi e piccoli comuni d’Italia, uniti per raggiungere uno stesso scopo, è voluta esclusivamente per porre in risalto il pericolo che le amministrazioni corrono, se non vi saranno misure governative adeguate, di dover far fronte a queste ulteriori spese attraverso un taglio dei servizi da erogare. I Comuni non possono permettere che questo accada, soprattutto – ha concluso Gravina – in un periodo in cui deve essere più forte la vicinanza e il sostegno dell’amministrazione ai cittadini e alle loro necessità fortemente condizionate dalla lunga situazione pandemica”.