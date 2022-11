Caro bollette, chiusa la piscina di Agnone: era l’unico impianto in Altomolise

Chiusa la piscina di Agnone, l’unico impianto natatorio altomolisano

Ieri, 31 ottobre, ultime lezioni di nuoto nella piscina provinciale di Agnone. I gestori hanno deciso di sospendere temporaneamente tutte le attività a causa del caroenergia, con l’aumento spropositato di gas ed energia elettrica. Bollette del gas quintuplicate non consentono di proseguire. Il tutto accade alla vigilia dei lavori con il progetto esecutivo che prevede la nuova copertura e un impianto fotovoltaico grazie ai fondi del Por Fers – Fes 2014-2020 pari ad un importo di 330 mila euro. Opere che, se tutto filerà liscio, partiranno ad inizio 2023. Nel frattempo la Hidro Sport, gestore dell’impianto, ha incontrato amministratori e cittadinanza per fare il punto della situazione è chiedere aiuto. Ad oggi la piscina ospita circa 200 iscritti, per lo più bambini, che verranno privati della possibilità di svolgere le attività natatorie. Il numero resta esiguo per coprire i costi di gestione. Da qui l’appello agli enti per un contributo straordinario e agli istituti scolastici del territorio per aderire alla campagna di iscrizioni che in qualche maniera potrebbe assicurare la copertura dei costi. Intanto, avviata la petizione di firme per scongiurare che la chiusura, da temporanea, diventi definitiva, evento che penalizzerebbe oltremodo l’intera area.